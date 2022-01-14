Оттепель, метель и порывистый ветер ждут жителей Новосибирска на выходных

В воскресенье, 16 января, уже значительно теплее, в Новосибирск придет оттепель. Температура ночью -5..-7°С, днем -1..-3°С. Все тот же южный ветер подует ночью со скоростью 7-12 м/с, хотя местами возможны порывы до 17 м/с. Днем скорость ветра окажется 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью ожидается снег и метель. Днем прогнозируется мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.