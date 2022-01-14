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Оттепель, метель и порывистый ветер ждут жителей Новосибирска на выходных

14 января 14:17
Фото: pixabay.com
В столице Сибири температура поднимется с -24°С до 0°С.

В субботу, 15 января, ночная температура в Новосибирске составит -22..-24°С с повышением к утру до -14..-16°С. Днем воздух прогреется до -3..-5°С. Ожидается южный ветер, который подует ночью со скоростью 2-7 м/с, а днем - 7-12 м/с. Осадков не ожидается, на дорогах возможна гололедица.

В воскресенье, 16 января, уже значительно теплее, в Новосибирск придет оттепель. Температура ночью -5..-7°С, днем -1..-3°С. Все тот же южный ветер подует ночью со скоростью 7-12 м/с, хотя местами возможны порывы до 17 м/с. Днем скорость ветра окажется 4-9 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью ожидается снег и метель. Днем прогнозируется мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.

Начало недели, 17 января, Новосибирск встретит ночной температурой -3..-5 °С. Днем в городе уже 0°С. Ветер ожидается южный, ночью 4-9 м/с, днем 6-11 м/с. Прогнозируется мокрый снег, на дорогах местами гололедица, сообщает мэрия со ссылкой на Западно-Сибирское УГМС.

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