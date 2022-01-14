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Трое новосибирцев пойдут под суд за торговлю поддельным моторным маслом

14 января 03:00
Фото: ГУ МВД России по НСО
Ущерб достиг шести миллионов рублей.

Трое новосибирцев пойдут под суд за торговлю поддельным моторным маслом известных брендов. По сообщению МВД, свою преступную деятельность мужчины совершали с 2018 по 2020 года.

Преступники продавали моторное масло с маркированными товарными знаками известных брендов. Подделки распространяли по всей Сибири.

Подозреваемых задержали в июне 2020 года. Правоохранители совершили контрольную закупку – приобрели у фигурантов более тонны контрафакта. Также в полиции уточнили, что один из обвиняемых выступал в роли организатора, второй мужчина занимал «должность» менеджера оптовых продаж по региону, а третий подозреваемый был кладовщиком.

При обыске у новосибирцев обнаружили более десяти тонн поддельного масла. Общая сумма ущерба правообладателям достигла 6 миллионов рублей.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд. Ведомство рассмотрит дело по существу.

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#Новости#Криминал
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