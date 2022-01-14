Трое новосибирцев пойдут под суд за торговлю поддельным моторным маслом известных брендов. По сообщению МВД, свою преступную деятельность мужчины совершали с 2018 по 2020 года.
Преступники продавали моторное масло с маркированными товарными знаками известных брендов. Подделки распространяли по всей Сибири.
Подозреваемых задержали в июне 2020 года. Правоохранители совершили контрольную закупку – приобрели у фигурантов более тонны контрафакта. Также в полиции уточнили, что один из обвиняемых выступал в роли организатора, второй мужчина занимал «должность» менеджера оптовых продаж по региону, а третий подозреваемый был кладовщиком.
При обыске у новосибирцев обнаружили более десяти тонн поддельного масла. Общая сумма ущерба правообладателям достигла 6 миллионов рублей.
Теперь уголовное дело с утвержденным обвинением направили в суд. Ведомство рассмотрит дело по существу.