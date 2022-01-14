В Новосибирске выставили на торги недостроенную парковку за 47 миллионов

В Новосибирске выставили на торги недостроенную парковку на улице Петухова за 47 миллионов. Извещение о публичных торгах опубликовала городская мэрия.
Недострой располагается на улице Петухова №73 у магазина «Лента». Участок имеет площадь 7,3 тысячи квадратных метров. На данном этапе готовность объекта составляет 31%. На торги выдвинули стоимость – 47,29 млн. рублей. Сам аукцион назначен на 8 февраля.
Предыдущий владелец долгостроя Сергей Лопатин так и не смог завершить стройку. В суде предприниматель отметил, что не мог достроить автостоянку, потому что к участку не подведены электросети. Однако доказать данную информацию бизнесмену не удалось.
Мэрия Новосибирска решила выкупить у владельца парковку, потому что срок аренды земли истек. Ранее Лопатин арендовал долгострой, чтобы завершить строительство. Но на момент заключения договора готовность автостоянки составляла также 31%. В решении суда указали, что оценочная стоимость участка в 2020 году оценивалась в 15 млн рублей.