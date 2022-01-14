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В Новосибирской области начали подготовку к пятой волне коронавируса из-за «омикрона»

14 января 04:26
Фото: pixabay.com
Заражений новым штаммом в регионе пока не выявлено.

В Новосибирской области начали подготовку к возможной пятой волне коронавирусной инфекции из-за «омикрона». Об этом заявил 13 января министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

По словам министра, на данный момент в регионе фиксируется стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Однако из-за обстановки в европейской части, Новосибирская область тоже готовится к пятой волне из-за появления нового штамма «омикрон».

«Уже во вторник, после оперативного совещания, который проводил губернатор, мы получили все поручения для подготовки к возможной пятой волне», – уточнил Хальзов.

При этом министр уточнил, что в Новосибирске случаев заражения новым штаммом пока не выявлено. Но в области идет мобилизованная работа по примеру третьей волны ковида.

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