В Новосибирской области начали подготовку к пятой волне коронавируса из-за «омикрона»

В Новосибирской области начали подготовку к возможной пятой волне коронавирусной инфекции из-за «омикрона». Об этом заявил 13 января министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.
По словам министра, на данный момент в регионе фиксируется стабильная ситуация с заболеваемостью COVID-19. Однако из-за обстановки в европейской части, Новосибирская область тоже готовится к пятой волне из-за появления нового штамма «омикрон».
«Уже во вторник, после оперативного совещания, который проводил губернатор, мы получили все поручения для подготовки к возможной пятой волне», – уточнил Хальзов.
При этом министр уточнил, что в Новосибирске случаев заражения новым штаммом пока не выявлено. Но в области идет мобилизованная работа по примеру третьей волны ковида.