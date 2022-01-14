В Новосибирской области усилят контроль за проверками QR-кодов

В Новосибирской области усилят контроль за соблюдением режима QR-кодов. Об этом сегодня, 14 декабря, редакции Atas.info сообщили в региональном правительстве.
Заявление о необходимости проверять проверяющих прозвучало на совещании, которое провел заместитель губернатора Сергей Сёмка. Высокопоставленный чиновник отметил, что в ходе рейдов по поиску нарушителей коронавирусных ограничений особое внимание вскоре будет уделяться проверке того, как у посетителей общественных мест проверяется наличие QR-кодов.
Напомним, в регионе за неделю прошло 845 рейдов по поиску нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусом. Из них 117 касались использования QR-кодов. В итоге чиновники вместе с Роспортребнадзором и полицией нашли 42 нарушения и составили 11 административных протоколов. Среди обычных граждан нашли 248 нарушителей.