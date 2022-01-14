В Новосибирской области усилят контроль за проверками QR-кодов

Напомним, в регионе за неделю прошло 845 рейдов по поиску нарушителей санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусом. Из них 117 касались использования QR-кодов. В итоге чиновники вместе с Роспортребнадзором и полицией нашли 42 нарушения и составили 11 административных протоколов. Среди обычных граждан нашли 248 нарушителей.