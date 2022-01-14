В пригороде Новосибирска огонь на ферме уничтожил 40 телят и свиней

За селом Большеникольское в Чулымском районе вспыхнула животноводческая ферма. На момент прибытия спасателей, горела вся крыша помещения, также обрушилась кровля. Пожарные боролись с огнем 2 часа. Пострадали 1600 квадратных метров здания.