Бердские следователи за год раскрыли более 50 уголовных дел

В честь дня рождения СК руководитель следственного отдела по городу Бердск Станислав Лейба рассказал журналистам телеканала ТВК о работе этой молодой силовой структуры. Он уточнил, что за 2021 год в Бердске следователи раскрыли более 50 уголовных дел.