Бердские следователи за год раскрыли более 50 уголовных дел

Сегодня, 15 января, сотрудники Следственного комитета отмечают профессиональный праздник. Их ведомство было создано ровно 11 лет назад, выделившись из прокуратуры.
В честь дня рождения СК руководитель следственного отдела по городу Бердск Станислав Лейба рассказал журналистам телеканала ТВК о работе этой молодой силовой структуры. Он уточнил, что за 2021 год в Бердске следователи раскрыли более 50 уголовных дел.
Преступления в Бердске носили характер тяжких, особо тяжких, коррупционной и экономической направленности. Большинство из них уже рассматриваются Бердским городским судом.