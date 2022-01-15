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В Новосибирске «Газель» пыталась проскочить через автоматические ворота и застряла

15 января 01:43
Фото: АСТ-54
Металлическая конструкция сломалась после его манипуляций.

В Новосибирске водитель «Газель» совершил необдуманный поступок, нажав на педаль газа в тот момент, когда перед ним автоматические ворота стали закрываться.

Инцидент произошел 14 января на улице Заслонова и попал на камеру видеонаблюдения. Подписчикам паблика АСТ-54 предоставили видео, на которое автор наложил веселую музыку.

На кадрах видно, как водитель, видя, что ограждение закрывается, попытался проехать. Естественно, транспортное средство застряло между створок. Далее газелист сдает назад и, когда ворота приоткрываются, вновь давит на газ. Со второй попытки у него получается. Вот только после его попыток ворота покосились и, вероятнее всего, повредились.

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