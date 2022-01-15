В Новосибирске «Газель» пыталась проскочить через автоматические ворота и застряла

На кадрах видно, как водитель, видя, что ограждение закрывается, попытался проехать. Естественно, транспортное средство застряло между створок. Далее газелист сдает назад и, когда ворота приоткрываются, вновь давит на газ. Со второй попытки у него получается. Вот только после его попыток ворота покосились и, вероятнее всего, повредились.