В Новосибирске разбойник с пистолетом вынес из супермаркета без оплаты бутылку пива

Подсудимый не признал вины в инкриминируемом ему преступлении. Он заявил, что не имел умысла напасть на кого-то с целью похитить имущество. Якобы он намеревался расплатиться и для того у него были деньги, но просто забыл это сделать. Хотя факт того, что мужчина достал пистолет и показывал продавцу, он не отрицал.