В Новосибирске разбойник с пистолетом вынес из супермаркета без оплаты бутылку пива

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как рассказали в областной прокуратуре, Кировский районный суд отправил 34-летнего мужчину на полтора года в колонию общего режима, но приговор пока не вступил в законную силу.
Суд установил, что ночью 22 июня прошлого года пьяный покупатель зашел в магазин «Мария-Ра» на улице Сибиряков-Гвардейцев, где взял со стеллажа бутылку пива стоимостью 55 рублей 68 копеек. После этого мужчина напал на продавца, достав пистолет «МР-654 К Cal. 4,5 mm». Затем дебошир вышел из магазина, так и не заплатив за пиво.
Подсудимый не признал вины в инкриминируемом ему преступлении. Он заявил, что не имел умысла напасть на кого-то с целью похитить имущество. Якобы он намеревался расплатиться и для того у него были деньги, но просто забыл это сделать. Хотя факт того, что мужчина достал пистолет и показывал продавцу, он не отрицал.