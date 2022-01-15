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В Новосибирске разбойник с пистолетом вынес из супермаркета без оплаты бутылку пива

15 января 11:23
Фото: pixabay.com
В суде он не признал вины, заявив, что просто забыл расплатиться. Мужчину приговорили к полутора годам колонии.

В Новосибирске вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия. Как рассказали в областной прокуратуре, Кировский районный суд отправил 34-летнего мужчину на полтора года в колонию общего режима, но приговор пока не вступил в законную силу.

Суд установил, что ночью 22 июня прошлого года пьяный покупатель зашел в магазин «Мария-Ра» на улице Сибиряков-Гвардейцев, где взял со стеллажа бутылку пива стоимостью 55 рублей 68 копеек. После этого мужчина напал на продавца, достав пистолет «МР-654 К Cal. 4,5 mm». Затем дебошир вышел из магазина, так и не заплатив за пиво.

Подсудимый не признал вины в инкриминируемом ему преступлении. Он заявил, что не имел умысла напасть на кого-то с целью похитить имущество. Якобы он намеревался расплатиться и для того у него были деньги, но просто забыл это сделать. Хотя факт того, что мужчина достал пистолет и показывал продавцу, он не отрицал.

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