Мужчина в маске и с пистолетом ограбил ювелирный салон в Новосибирске

Как рассказал источник НГС в правоохранительных органах, неизвестный ворвался в салон за час до закрытия. Он был в черной одежде и в медицинской маске. Мужчина угрожал сотрудникам пистолетом, а затем забрал ювелирные украшения и выбежал из магазина. По предварительной версии, ущерб составил три миллиона рублей.