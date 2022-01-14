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Мужчина в маске и с пистолетом ограбил ювелирный салон в Новосибирске

14 января 03:23
Фото: pixabay.com
В полицейских есть запись с видеокамер.

Мужчина в маске и с пистолетом по-крупному ограбил ювелирный салон в центре Новосибирска. Происшествие было еще 12 января в магазине по улице Орджоникидзе.

Как рассказал источник НГС в правоохранительных органах, неизвестный ворвался в салон за час до закрытия. Он был в черной одежде и в медицинской маске. Мужчина угрожал сотрудникам пистолетом, а затем забрал ювелирные украшения и выбежал из магазина. По предварительной версии, ущерб составил три миллиона рублей.

Грабителя зафиксировали видеокамеры. Сейчас полицейские ведут проверку. По данному инциденту возбуждено уголовное дело за разбой в особо крупном размере. Максимальное наказание по указанной статье предусматривает 15 лет колонии и штраф в миллион рублей.

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#Новости#Криминал
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