Серийного похитителя ювелирных украшений поймали в Новосибирске

Полиция Новосибирска задержала серийного похитителя ювелирных украшений. С декабря 2020 года по февраль нынешнего в МВД обратились несколько жителей Октябрьского района, которые рассказали об исчезновении из их домов золотых изделий при схожих обстоятельствах.
Подозреваемого поймали после того, как 16 февраля в полицию обратилась 50-летняя жительница дома по улице Толстого. Из ее дома пропали 2 золотых кольца, а ущерб составил 45 тысяч рублей.
Опросив потерпевшую, полицейские провели обход микрорайона, осмотрели дворы, опросили свидетелей. Один из них рассказал, что заметил как подозрительного вида мужчина убегал от дома, где живет потерпевшая. Изучив территорию, оперативники нашли свежие следы от обуви на снегу, которые и указали путь отхода предполагаемого похитителя украшений.
В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту проживания. Им оказался ранее судимый за грабеж местный житель. По версии полиции, он проникал в дома преимущественно в дневное время, а похищал золотые украшения из домов, которые находились неподалеку от его собственного жилища. Похищенное злоумышленник успел сбыть.
Установлена причастность подозреваемого к 6 кражам. Ущерб, причинённый потерпевшим, составил около 60 тысяч рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время сотрудники полиции проверяют фигуранта на причастность к аналогичным преступлениям.