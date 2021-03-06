Серийного похитителя ювелирных украшений поймали в Новосибирске

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан по месту проживания. Им оказался ранее судимый за грабеж местный житель. По версии полиции, он проникал в дома преимущественно в дневное время, а похищал золотые украшения из домов, которые находились неподалеку от его собственного жилища. Похищенное злоумышленник успел сбыть.