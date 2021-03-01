Под Новосибирском 17-летней девушке грозит 6 лет за кражу денег с карты пенсионерки

В Ордынском районе следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 17-летней девушки. Она, будучи несовершеннолетней, обвиняется в краже средств с чужого банковского счета.
В апреле 2019 года девушка заходила в гости к подруге своей бабушки в Доволенском районе. Она знала пароль от мобильного банка и имела свободный доступ к смартфону пенсионерки.
В один из дней юная барышня не устояла и похитила с карты 10 700 рублей. Она распорядилась деньгами по своему усмотрению. За это преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Дело передано в суд.