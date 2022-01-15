В Новосибирске завершили перекачку токсичного газа из поврежденной цистерны

Напомним, утечку опасного газа из железнодорожной цистерны заметили 12 января, когда рабочие осматривали грузовой состав. После этого в Новосибирск прибыли собственники груза, а затем в столицу Сибири доставили две пустых цистерны для перекачки диметиламина