В Новосибирске завершили перекачку токсичного газа из поврежденной цистерны

На станции Инская в Новосибирске закончили перекачку ядовитого газа из поврежденной железнодорожной цистерны. Согласно данным оперативных служб, все работы закончились в ночь на 15 января.
В операции, которая потребовала серьезного и постоянного контроля за окружающим воздухом, задействовали 75 человек и 22 единицы техники. Пострадавших или угрозы экологической безопасности, по официальным данным, нет.
Напомним, утечку опасного газа из железнодорожной цистерны заметили 12 января, когда рабочие осматривали грузовой состав. После этого в Новосибирск прибыли собственники груза, а затем в столицу Сибири доставили две пустых цистерны для перекачки диметиламина