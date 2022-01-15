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В Новосибирске завершили перекачку токсичного газа из поврежденной цистерны

15 января 07:03
Фото: pixabay.com
Все работы завершились в ночь на 15 января. Угрозы населению нет.

На станции Инская в Новосибирске закончили перекачку ядовитого газа из поврежденной железнодорожной цистерны. Согласно данным оперативных служб, все работы закончились в ночь на 15 января.

В операции, которая потребовала серьезного и постоянного контроля за окружающим воздухом, задействовали 75 человек и 22 единицы техники. Пострадавших или угрозы экологической безопасности, по официальным данным, нет.

Напомним, утечку опасного газа из железнодорожной цистерны заметили 12 января, когда рабочие осматривали грузовой состав. После этого в Новосибирск прибыли собственники груза, а затем в столицу Сибири доставили две пустых цистерны для перекачки диметиламина

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