За сутки 249 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

Тринадцать новосибирцев скончались от ковида. Умерли мужчины, которым было 49 лет, 59 лет, 63 года, 72 года, 73 года, 80 лет и женщины в возрасте 37 лет, 73 года, 84 года, 85 лет, 85 лет, 91 год, 94 года. С начала пандемии от ковида в Новосибирской области, по официальным данным оперштаба, умерли 4 424 человека.