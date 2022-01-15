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За сутки 249 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области

15 января 10:14
Фото: pixabay.com
на утро 15 января в регионе зарегистрировано 98 645 случаев коронавируса

За сутки 249 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области. Об этом сегодня, 15 января, сообщил региональный оперативный штаб, чья информация пришла значительно позже опубликованной федеральной статистики. Всего в регионе зарегистрировано 98 645 случаев коронавируса, в том числе у 11 296 детей. К настоящему моменту 69 475 новосибирцев уже выздоровели, а за прошедшие сутки выписались 377 человек.

Тринадцать новосибирцев скончались от ковида. Умерли мужчины, которым было 49 лет, 59 лет, 63 года, 72 года, 73 года, 80 лет и женщины в возрасте 37 лет, 73 года, 84 года, 85 лет, 85 лет, 91 год, 94 года. С начала пандемии от ковида в Новосибирской области, по официальным данным оперштаба, умерли 4 424 человека.

Из-за коронавируса в больницах региона находятся 2 410 пациентов, в том числе 26 детей. В реанимацию попали 274 человека, из которых на аппаратах ИВЛ лежит 41 пациент.

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#Новости#Происшествия
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