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Беспорядки в Казахстане приведут к двойному потоку беженцев в Новосибирск

16 января 04:49
Фото: pixabay.com
За 16 дней нового года поступило заявок на переезд больше в 20 раз.

Беспорядки в Казахстане приведут к двойному потоку беженцев в Новосибирск. Об этом заявила Юлия Лазарева, которая работает юристом и помогает людям в оформлении миграционных документов.

По мнению юриста, январские события в соседней стране станут для многих русских, проживающих в республике, основанием для переезда. Юлия и сама из Казахстана, но в Россию перебралась много лет назад.

В период распада СССР, Новосибирская область, которая граничит с Казахстаном, стала одним из многих центров массового переселения русских. В первые дни января 2022 года количество заявок на переезд в Россию увеличился в несколько раз. Русские хотят уезжать на родину семьями.

К примеру, много звонков поступают из Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска. Однако если молодежь может беспрепятственно получить гражданство РФ, то люди взрослого поколения отказываться от казахстанского гражданства не хотят. Причиной тому являются высокие пенсии в Казахстане, пишет КП-Новосибирск.

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