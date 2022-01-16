Беспорядки в Казахстане приведут к двойному потоку беженцев в Новосибирск. Об этом заявила Юлия Лазарева, которая работает юристом и помогает людям в оформлении миграционных документов.
По мнению юриста, январские события в соседней стране станут для многих русских, проживающих в республике, основанием для переезда. Юлия и сама из Казахстана, но в Россию перебралась много лет назад.
В период распада СССР, Новосибирская область, которая граничит с Казахстаном, стала одним из многих центров массового переселения русских. В первые дни января 2022 года количество заявок на переезд в Россию увеличился в несколько раз. Русские хотят уезжать на родину семьями.
К примеру, много звонков поступают из Усть-Каменогорска, Павлодара, Петропавловска. Однако если молодежь может беспрепятственно получить гражданство РФ, то люди взрослого поколения отказываться от казахстанского гражданства не хотят. Причиной тому являются высокие пенсии в Казахстане, пишет КП-Новосибирск.