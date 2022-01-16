Мужчина и 11 женщин умерли от коронавируса за минувшие сутки в Новосибирской области

Еще 237 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 16 января. Всего в регионе выявлено уже 98 882 случая коронавируса, в том числе у 11 314 детей.
Выздоровели 340 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 69 815 новосибирцев.
Коронавирус унес еще двенадцать жизней. Скончались 89-летний мужчина и женщины в возрасте 54, 61, 65, 65, 69, 71, 78, 82, 83, 87 и 88 лет. Всего в НСО от коронавируса погибли 4 436 человек.
В ковидные госпитали помещены 2 429 человек, из которых 25 - дети. У всех госпитализированных коронавирус или подозрение на него. В реанимации борются за жизнь 278 человек, 41 пациент подключен к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирской области проведен 3 415 801 тест на коронавирус. За минувшие сутки 2 907 новосибирцев заболели ОРВИ.