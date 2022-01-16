Под Новосибирском женщина после скандала с мужем ударила его ножом. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Все произошло в поселке Чик. Влюбленные выпивали алкоголь, а после поссорились. В ходе конфликта, муж ударил свою супругу кулаком по лицу. Женщина не растерялась и схватила нож. Она ударила сожителя в живот.
В итоге пострадавшего доставили в больницу. Медики поставили диагноз: рана правого предплечья, проникающее колото-резанное ранение брюшной полости. Также из внутренних органов задеты печень и кишки. У мужчины обильная кровопотеря, пишет КП-Новосибирск. По данному происшествию полицейские ведут проверку.