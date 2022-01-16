Уролог из Новосибирска набирает миллионы просмотров в TikTok

Новосибирский уролог с 22-летним стажем Олег Абаимов освоился в TikTok и набирает популярность. аккаунт в соцсети он завел пару лет назад.
На своей страничке медик рассказывает о работе, здоровье и половом воспитании. У врача уже более 100 тысяч подписчиков. Ролики набирают миллионы просмотров.
Олег Абаимов 18 лет работал в скорой помощи. А с 2018 года возглавил урологическое направление в частном медцентре. Он часто практикуется в Европе. TikTok врач называет образовательной платформой, где можно узнать много нового.