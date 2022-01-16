atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уролог из Новосибирска набирает миллионы просмотров в TikTok

16 января 08:50
Фото: соцсети Олега Абаимова
TikTok врач называет образовательной платформой, где можно узнать много нового.

Новосибирский уролог с 22-летним стажем Олег Абаимов освоился в TikTok и набирает популярность. аккаунт в соцсети он завел пару лет назад.

На своей страничке медик рассказывает о работе, здоровье и половом воспитании. У врача уже более 100 тысяч подписчиков. Ролики набирают миллионы просмотров.

Олег Абаимов 18 лет работал в скорой помощи. А с 2018 года возглавил урологическое направление в частном медцентре. Он часто практикуется в Европе. TikTok врач называет образовательной платформой, где можно узнать много нового.

Материалы по теме
Видео танцоров из Новосибирска набрало полмиллиона просмотров в ТикТокВ Новосибирске нацгвардейца осудили за трансляцию в Tik-Tok из частиВ Новосибирске незрячий мужчина набирает тысячи просмотров в TikTok, исполняя каверы
#Новости#Культура
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32