В Новосибирске около частного дома сгорела цистерна с бензином

Стали известны подробности происшествия, которое случилось днем 16 января в Октябрьском районе Новосибирска. в Октябрьском районе мегаполиса на пересечении Карла Либкнехта и Автогенной сгорела цистерна с бензином. емкость стояла около частного дома.
Пожарным потребовалось около часа, чтобы ликвидировать горение. В огне никто не пострадал, угрозы населению и строениям нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.
Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Огонь тушили 52 человека личного состава и 14 единиц техники.