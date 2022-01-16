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В Новосибирске около частного дома сгорела цистерна с бензином

16 января 13:45
Фото: Инцидент Новосибирск
Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Стали известны подробности происшествия, которое случилось днем 16 января в Октябрьском районе Новосибирска. в Октябрьском районе мегаполиса на пересечении Карла Либкнехта и Автогенной сгорела цистерна с бензином. емкость стояла около частного дома.

Пожарным потребовалось около часа, чтобы ликвидировать горение. В огне никто не пострадал, угрозы населению и строениям нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь возгорания составила более 200 квадратных метров. Огонь тушили 52 человека личного состава и 14 единиц техники.

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#Новости#Происшествия
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