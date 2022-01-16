atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске по маршруту №88 17 января пустят новые автобусы

16 января 08:58
Фото: pixabay.com
Благодаря новой схеме удастся связать ОбьГЭС, Краснообск с Малым Кривощеково, Северо-Чемским ж/м и площадью Карла Маркса.

С понедельника, 17 января, возобновляет работу автобусный маршрут №88 на левом берегу в Новосибирске. Машины будут ходить от ОРМЗ до Центрального корпуса, однако схема движения изменится.

Новый маршрут утвердили в ЦУГАЭТ. Он начинается на улице Таврической и через Северное шоссе, Краснообск и улицу Мира следует до Немировича-Данченко.

Благодаря такой схеме удастся связать ОбьГЭС, Краснообск с Малым Кривощеково, Северо-Чемским жилмассивом и площадью Карла Маркса. на маршрут выйдут новые автобусы ПАТП-4. Это ПАЗ-320415–14, приобретенные по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».

Материалы по теме
В Новосибирской области пассажиры автобуса застряли на морозе из-за ДТПВодитель новосибирского автобуса №95 пропустил несколько остановок из-за пробок В Новосибирске водитель иномарки погиб в столкновении с пассажирским автобусом №18
#Новости#Транспорт
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32