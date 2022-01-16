В Новосибирске по маршруту №88 17 января пустят новые автобусы

С понедельника, 17 января, возобновляет работу автобусный маршрут №88 на левом берегу в Новосибирске. Машины будут ходить от ОРМЗ до Центрального корпуса, однако схема движения изменится.
Новый маршрут утвердили в ЦУГАЭТ. Он начинается на улице Таврической и через Северное шоссе, Краснообск и улицу Мира следует до Немировича-Данченко.
Благодаря такой схеме удастся связать ОбьГЭС, Краснообск с Малым Кривощеково, Северо-Чемским жилмассивом и площадью Карла Маркса. на маршрут выйдут новые автобусы ПАТП-4. Это ПАЗ-320415–14, приобретенные по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».