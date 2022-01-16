В Новосибирске похолодает накануне Крещения

Новосибирцев ожидают серьезные погодные качели. После оттепели к Крещению в Сибирь придут морозы. Об этом предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
В понедельник, 17 января в регионе потеплеет до +1 градуса. В этот день есть опасность схода наледи и падения сосулек. Соответственно, лучше всего не парковаться рядом с домами.
А уже к крещению, 19 января, в Новосибирске будет до -13 градусов. Дальше похолодает еще сильнее. Об этом предупреждают начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик и прогностический центр «Метео».
В целом, погодные качели будут наблюдаться по всей России. Они будут сопровождаться падением атмосферного давления. В крещенскую ночь центр погоды «Фобос» прогнозирует в Новосибирске похолодание до -18 градусов.