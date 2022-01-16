atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Новосибирске самую маленькую квартиру площадью в 8 кв. метров продают за миллион

16 января 05:48
Фото: N1.ru
Это не единственное мини-жилье в городе.

В Новосибирске самую маленькую квартиру площадью в 8 квадратных метров продают за миллион рублей. Об этом заявляет сайт N1.

Само миниатюрное жилье располагается на левом берегу по улице Плахотного. Дом построили в 1930 году. Территориально он находится рядом с метро «Площадь Маркса». В ванной комнате имеется унитаз и душ. Будущим хозяевам предлагается сделать спальню на втором этаже, куда ведет лестница. Изначально стоимость на сайте выставляли в 1 миллион 320 тысяч. Но вскоре жилье подешевело до 1 миллиона 150 тысяч рублей.

Такая маленькая квартира не единственная в Новосибирске. На сайте имеются и другие похожие объявления. К примеру, студия в 10 квадратов за миллион рублей в Затулинском районе. В комнате располагается диван, стиральная машина, кухонный столик, шкаф, холодильник, туалет и небольшая ванна.

А вот другое объявление: комната в 11 квадратных метров в четырехкомнатной квартире. Она продается за 1 миллион 350 тысяч рублей. Дом построили в 1932 году у Монумента Славы. В жилье имеется стиральная машина, шкаф, холодильник, мини-плита, санузел и маленькая ванна.

На Красном проспекте продают квартиру в 11 квадратов с новым ремонтом. Цена – миллион 950 тысяч рублей. В жилье имеется вся необходимая мебель, пишет НГС.

Материалы по теме
В новосибирском Академгородке за 75 миллионов продают «маленький уголок Франции»Абрамович продал птицефабрику «Чикская» в Новосибирской областиВ Новосибирске за 20 млн рублей продают квартиру с видом на оперный театр
#Новости#Город
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32