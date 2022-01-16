В Новосибирске самую маленькую квартиру площадью в 8 кв. метров продают за миллион

Само миниатюрное жилье располагается на левом берегу по улице Плахотного. Дом построили в 1930 году. Территориально он находится рядом с метро «Площадь Маркса». В ванной комнате имеется унитаз и душ. Будущим хозяевам предлагается сделать спальню на втором этаже, куда ведет лестница. Изначально стоимость на сайте выставляли в 1 миллион 320 тысяч. Но вскоре жилье подешевело до 1 миллиона 150 тысяч рублей.