В Новосибирске в ОАО «РЖД» прокуратура обнаружила мошенничество на 25 миллионов

В Новосибирске в ОАО «РЖД» прокуратура зафиксировала мошенничество на 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии ведомства, весной 2021 года в ОАО «РЖД» заключили договор с подрядчиком на выполнение строительных работ. По документам компания должна была произвести ремонт на объектах в границах Западно-Сибирской жд. На основании подготовленных от имени подрядчика документов по одному из объектов произведена оплата в размере 25 миллионов рублей.
«Как показала проверка, предусмотренные договором работы фактически не выполнены, привлеченные субподрядные организации не обладали материальными ресурсами, спецтехникой для проведения ремонта и замены элементов контактной сети, акты выполненных работ имеют фиктивное содержание», – пояснили в прокуратуре.
Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».