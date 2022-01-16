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В Новосибирске в ОАО «РЖД» прокуратура обнаружила мошенничество на 25 миллионов

16 января 01:52
Фото: pixabay.com
Подрядчик заключил договор, но работы так и не выполнил.

В Новосибирске в ОАО «РЖД» прокуратура зафиксировала мошенничество на 25 миллионов рублей. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

По версии ведомства, весной 2021 года в ОАО «РЖД» заключили договор с подрядчиком на выполнение строительных работ. По документам компания должна была произвести ремонт на объектах в границах Западно-Сибирской жд. На основании подготовленных от имени подрядчика документов по одному из объектов произведена оплата в размере 25 миллионов рублей.

«Как показала проверка, предусмотренные договором работы фактически не выполнены, привлеченные субподрядные организации не обладали материальными ресурсами, спецтехникой для проведения ремонта и замены элементов контактной сети, акты выполненных работ имеют фиктивное содержание», – пояснили в прокуратуре.

Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

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#Новости#Криминал
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