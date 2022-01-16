В Новосибирске в ОАО «РЖД» прокуратура обнаружила мошенничество на 25 миллионов

По версии ведомства, весной 2021 года в ОАО «РЖД» заключили договор с подрядчиком на выполнение строительных работ. По документам компания должна была произвести ремонт на объектах в границах Западно-Сибирской жд. На основании подготовленных от имени подрядчика документов по одному из объектов произведена оплата в размере 25 миллионов рублей.