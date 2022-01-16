В Новосибирске водитель иномарки погиб в столкновении с пассажирским автобусом №18

В Новосибирске водитель внедорожника погиб в столкновении с пассажирским автобусом №18. Об этом сообщили в ГИБДД.
Происшествие было в восемь часов утра 16 января. На улице Выборной в Октябрьском районе произошла смертельная авария. У дома №199/2 водитель 1990 года рождения столкнулся на автомобиле «Honda CR-V» со встречным автобусом маршрута №18.
В результате аварии пострадали две пассажирки общественного транспорта 1987 и 1982 года рождения. Женщин госпитализировали в больницу. Водитель внедорожника погиб от удара.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения.