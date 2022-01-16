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В Новосибирске водитель иномарки погиб в столкновении с пассажирским автобусом №18

16 января 03:58
Фото: ГИБДД Новосибирска
Также пострадали две пассажирки автобуса.

В Новосибирске водитель внедорожника погиб в столкновении с пассажирским автобусом №18. Об этом сообщили в ГИБДД.

Происшествие было в восемь часов утра 16 января. На улице Выборной в Октябрьском районе произошла смертельная авария. У дома №199/2 водитель 1990 года рождения столкнулся на автомобиле «Honda CR-V» со встречным автобусом маршрута №18.

В результате аварии пострадали две пассажирки общественного транспорта 1987 и 1982 года рождения. Женщин госпитализировали в больницу. Водитель внедорожника погиб от удара.

Фото: ГИБДД Новосибирска

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Полицейские разбираются в обстоятельствах столкновения.

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