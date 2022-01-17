Покупатель устроил дебош в «Марии-Ра» на Первомайской в Новосибирске

Как сообщила очевидец Татьяна НГС, покупатель в споре с продавцом перевернул кассовый аппарат. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Полицейские вывели его на улицу и попытались установить диалог. Но разговора не получилось и пришлось скручивать дебошира.