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Покупатель устроил дебош в «Марии-Ра» на Первомайской в Новосибирске

17 января 02:03
Фото: АСТ-54
Дебош сняли на видео.

Дебошира в магазине «Мария-Ра» пришлось успокаивать сотрудникам полиции Новосибирска.

16 января в точке на Первомайской два раза за день дебоширы устраивали скандал. Сотрудники магазина в каждом из случаев вызывали полицию.

Как сообщила очевидец Татьяна НГС, покупатель в споре с продавцом перевернул кассовый аппарат. Мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Полицейские вывели его на улицу и попытались установить диалог. Но разговора не получилось и пришлось скручивать дебошира.

В МВД сообщили, что в этот день был еще один инцидент, по всем происшествиям проводятся проверки.

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