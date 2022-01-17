В Новосибирске нарушение ПДД могло привести к столкновению с бетономешалкой

В Новосибирске нарушение ПДД могло привести к столкновению легковушки и бетономешалки. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».
Инцидент был сегодня утром, 17 января. Водитель легкового автомобиля Chery Kimo хотел проехать перекресток улиц Большой и 1-й Широкой. В этот момент по встречной полосе ехала бетономешалка. Преимущество проезда было у грузовика.
По счастливой случайности столкновения не произошло. Но до аварии Chery отделяли секунды. Как рассказали автомобилисты под опубликованным постом в комментариях, такие инциденты на данном участке происходят часто.