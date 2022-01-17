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В Новосибирске пройдут массовые проверки нестационарных АЗС после пожара

17 января 04:54
Фото: pixabay.com
В пожаре никто не пострадал.

После возгорания цистерны с бензином в Новосибирске могут пройти массовые проверки. С таким предложением выступил на оперативном совещании Анатолий Локоть.

По его словам, тщательной проверки требуют нестационарные объекты, где продают топливо - ГСМ. Внеплановые проверки будут проходить при участии сотрудников МЧС и МВД.

Напомним, 16 января днем в одном из районов загорелась цистерна, в которой находился бензин. По информации МЧС, огонь мог перекинутся на частные дома, но пожарные смогли остановить пожар.

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