Прокуратура начала проверку из-за пожара цистерны с бензином в Новосибирске

Пожаром цистерны с бензином в частном секторе Октябрьского района заинтересовалась прокуратура Новосибирска.
Напомним, 16 января в 16:49 рядом с жилыми домами выявлена угроза промышленной безопасности, причиной которой стала емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. По сообщению МЧС, цистерна вспыхнула мгновенно. Когда пожарные оказались на месте происшествия, она была полностью охвачена огнем, ближайшим объектам также грозило возгорание. Специалисты тушили пожар по второму рангу опасности. Его площадь достигла 100 квадратных метров.
К 17:35 силами 50 пожарных и с привлечением 14 единиц техники очаг возгорания удалось потушить. В результате ликвидации происшествия пострадал автомобиль и повредилась обшивка дома.
МЧС намерено установить причину нарушения закона о пожарной и промышленной безопасности.