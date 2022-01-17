Прокуратура начала проверку из-за пожара цистерны с бензином в Новосибирске

Напомним, 16 января в 16:49 рядом с жилыми домами выявлена угроза промышленной безопасности, причиной которой стала емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. По сообщению МЧС, цистерна вспыхнула мгновенно. Когда пожарные оказались на месте происшествия, она была полностью охвачена огнем, ближайшим объектам также грозило возгорание. Специалисты тушили пожар по второму рангу опасности. Его площадь достигла 100 квадратных метров.