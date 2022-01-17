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В новосибирском Академгородке поздним вечером прохожие заметили эксгибициониста

17 января 08:34
Фото: pixabay.com
Неизвестный мужчина шел за ней, а затем куда-то свернул.

В новосибирском Академгородке поздним вечером прохожие заметили эксгибициониста. Об этом рассказала сибирячка в группе городка в социальных сетях.

По словам девушки, все произошло в одиннадцать вечера 15 января. Она шла домой из Новосибирского Государственного Университета по улице Терешковой.

«Шла домой из НГУ попрощалась с подругой около «Ярче», прошла буквально 20-30 метров, там меня поджидал мужчина со спущенными почти до колен штанами, как я его увидела, он начал себя трогать. Я ускорила ход, он пошел за мной, но резко повернул до Морского проспекта», — высказалась сибирячка.

Жительница Новосибирска посоветовала людям быть более бдительными. Многие в комментариях предположили, что извращенец прекратит свою «охоту» с наступлением морозов.

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