В новосибирском Академгородке поздним вечером прохожие заметили эксгибициониста

«Шла домой из НГУ попрощалась с подругой около «Ярче», прошла буквально 20-30 метров, там меня поджидал мужчина со спущенными почти до колен штанами, как я его увидела, он начал себя трогать. Я ускорила ход, он пошел за мной, но резко повернул до Морского проспекта», — высказалась сибирячка.