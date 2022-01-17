В Новосибирской области участилось тестирование на коронавирус

Наряду с учащением тестирования снизилось число выявленных случаев ковида. По словам ШЩербатова, которые приводит ТАСС, в Новосибирской области число случаев коронавируса не увеличивает, а снижается. Что касается тестов, то их за неделю провели более 57 тысяч, а неделей ранее - 33 тысячи.