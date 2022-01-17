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В Новосибирской области участилось тестирование на коронавирус

17 января 17:21
Фото: pixabay.com
Одновременно снизилась его выявляемость.

За неделю в Новосибирской области тестирование на коронавирус выросло более чем на 70%. Об этом рассказал руководитель регионального управления Роспортребнадзора Александр Щербатов.

Наряду с учащением тестирования снизилось число выявленных случаев ковида. По словам ШЩербатова, которые приводит ТАСС, в Новосибирской области число случаев коронавируса не увеличивает, а снижается. Что касается тестов, то их за неделю провели более 57 тысяч, а неделей ранее - 33 тысячи.

Хотя число заболевших снижается, Щербатов все равно назвал ситуацию напряженной и сложной. По его словам, она "застыла на высоких уровнях".

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