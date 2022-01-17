За домогательства школьниц в подъездах Новосибирска мужчину разыскивают полицейские. Об этом сообщают СУ СКР.
Следователи возбудили уголовное дело на новосибирца, который приставал к подростку в подъезде дома. Один из инцидентов произошел 11 января. На Красном проспекте в одном из домов у лифта мужчина совершил преступление «против половой неприкосновенности и половой свободы личности» в отношении девочки.
Разыскиваемого обвиняют по статье: «Развратные действия в отношении лица, достигшего 14 лет, но не достигшего 16 лет». Если кто-либо обладает информацией по данному мужчине, полицейские просят позвонить по номерам: 8 (383) 227-20-87, 8 (383) 203-57-39.