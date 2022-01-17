За домогательства школьниц в подъездах Новосибирска мужчину разыскивают полицейские

Следователи возбудили уголовное дело на новосибирца, который приставал к подростку в подъезде дома. Один из инцидентов произошел 11 января. На Красном проспекте в одном из домов у лифта мужчина совершил преступление «против половой неприкосновенности и половой свободы личности» в отношении девочки.