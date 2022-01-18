Новосибирский губернатор отчитался перед полпредом о строительстве нового ЛДС

Губернатор Новосибирской области отчитался перед полпредом в СФО Анатолием Серышевым о строительстве нового ЛДС. Он рассказал, что над основной ареной уже наполовину готова фальцевая крыша. Над тренировочным залом крышу уже закончили монтировать, а над малой универсальной ареной - заканчивают.