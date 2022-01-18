Новосибирский губернатор отчитался перед полпредом о строительстве нового ЛДС

Губернатор Новосибирской области отчитался перед полпредом в СФО Анатолием Серышевым о строительстве нового ЛДС. Он рассказал, что над основной ареной уже наполовину готова фальцевая крыша. Над тренировочным залом крышу уже закончили монтировать, а над малой универсальной ареной - заканчивают.
На всех этажах полностью закончена установка каркасных перегородок. Теперь хорошо заметны многие дизайнерские планировочные решения стадиона. В конце декабря тепло подали на малую тренировочную арену, где рабочие занимаются полами. Тепло в универсальный зал планируют подать 25 января. На арене монтируются алюминиевые композитные фасадные панели новосибирского производства.
Анатолий Сарышев заметил, что строительство идет в догоняющем темпе, которые увеличены. Но нужно продолжать наращивать скорость и объемы работ, чтобы успеть закончить ЛДС к началу молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.