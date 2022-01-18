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СК начал проверку после того, как в запертой квартире в Новосибирске нашли тело парня

18 января 07:34
Фото: pixabay.com
Смерть не носит криминальный характер.

СК начал проверку после того, как в запертой квартире в Новосибирске нашли тело парня. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Напомним, после вскрытия квартиры спасатели нашли тело 23-летнего парня. Молодой человек не выходил долгое время на связь с близкими.

«По факту смерти человека проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. После проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили в СК.

Предполагается, что смерть новосибирца не носит криминальный характер. Умерший не совершал суицид. Причину смерти установят экспертизы.

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#Новости#Происшествия
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