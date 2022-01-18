СК начал проверку после того, как в запертой квартире в Новосибирске нашли тело парня. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним, после вскрытия квартиры спасатели нашли тело 23-летнего парня. Молодой человек не выходил долгое время на связь с близкими.
«По факту смерти человека проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося. После проверки будет принято соответствующее решение», — сообщили в СК.
Предполагается, что смерть новосибирца не носит криминальный характер. Умерший не совершал суицид. Причину смерти установят экспертизы.