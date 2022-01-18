В Новосибирске мужчина напал с ножом на врача-реаниматолога скорой помощи

В Новосибирске пьяный мужчина напал с ножом на врача-реаниматолога скорой помощи, пока медик оказывал помощь сожительнице агрессора. От смерти врача спас его коллега, фельдшер, который подставил себя пол удар и получил серьезную травму руки, после чего ему пришлось провести шесть дней в больнице.
Нападение произошло 1 января, но медики решились рассказать о произошедшем только сейчас. Медики прибыли по вызову к женщине с желудочным кровотечением. Их встретил пьяный сожитель пациентки, которые вел себя агрессивно и периодически ругался. Пока врач склонился над женщиной, его молодой коллега собирал систему для проведения инфузионной терапии. В этот момент он увидел, что пьяный мужчина встал с ножом в руке, после чего замахнулся. Фельдшер Сергей Скуратов тут же бросился на него и попытался сбить нож с траектории удара, но сам получил ранение. Затем вместе с врачом он скрутил нападавшего, и только после этого пришло осознание, что помощь нужна самому Сергею.
Его тезка Сергей Пурескин, врач-реаниматолог, теперь 1 января может отмечать второй день рождения. Он помнит, что мужчина поначалу не угрожал, а лишь словесно проявлял агрессию. Краем глаза врач заметил, что фельдшер бросился на пьяного сожителя женщины, а комната была маленькая. Сергей Пурески считает, что если бы не помощь коллеги, увернуться ему было бы очень сложно и он, скорее всего, сейчас не мог бы никому рассказать о событиях того дня. Агрессор при этом был физически крепкий. Когда его удалось скрутить, в больницу отправили как саму женщину, к которой приехали медики, так и фельдшера. Его коллеги считают, что Сергея Скуратова необходимо наградить, сообщает Сибкрай.