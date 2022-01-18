В Новосибирске мужчина напал с ножом на врача-реаниматолога скорой помощи

Его тезка Сергей Пурескин, врач-реаниматолог, теперь 1 января может отмечать второй день рождения. Он помнит, что мужчина поначалу не угрожал, а лишь словесно проявлял агрессию. Краем глаза врач заметил, что фельдшер бросился на пьяного сожителя женщины, а комната была маленькая. Сергей Пурески считает, что если бы не помощь коллеги, увернуться ему было бы очень сложно и он, скорее всего, сейчас не мог бы никому рассказать о событиях того дня. Агрессор при этом был физически крепкий. Когда его удалось скрутить, в больницу отправили как саму женщину, к которой приехали медики, так и фельдшера. Его коллеги считают, что Сергея Скуратова необходимо наградить, сообщает Сибкрай.