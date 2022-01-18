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В Новосибирске начали судить мошенников, обманувших 352 человека на 6 миллионов руб

18 января 14:57
Фото: pixabay.com
Трое мужчин обвиняются в том, что создали сайт по продаже автомобильных шин, но клиентам товар так и не поставляли.

В Новосибирске началось рассмотрение по существу уголовного дела против двух жителей Красноярского края и одного новосибирца. Их обвиняют в мошенничестве, в результате которого пострадали 352 человека из разных регионов России.

Дело рассматривает Октябрьский районный суд. В материалах значится, что обвиняемые, по версии следствия, создали интернет-магазин по продаже автомобильных шин. Их клиентами становились жители разных регионов, но товар им так и не отправлялся.

Следствие установило, что трое обвиняемых смогли преступным путем заработать 6 миллионов рублей, а свой интернет-магазин по продаже воздуха они создали в 2020 году. Сегодня, 18 января, им начали зачитывать обвинительное заключение.

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