В Новосибирске начали судить мошенников, обманувших 352 человека на 6 миллионов руб

В Новосибирске началось рассмотрение по существу уголовного дела против двух жителей Красноярского края и одного новосибирца. Их обвиняют в мошенничестве, в результате которого пострадали 352 человека из разных регионов России.
Дело рассматривает Октябрьский районный суд. В материалах значится, что обвиняемые, по версии следствия, создали интернет-магазин по продаже автомобильных шин. Их клиентами становились жители разных регионов, но товар им так и не отправлялся.
Следствие установило, что трое обвиняемых смогли преступным путем заработать 6 миллионов рублей, а свой интернет-магазин по продаже воздуха они создали в 2020 году. Сегодня, 18 января, им начали зачитывать обвинительное заключение.