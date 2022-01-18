В Новосибирске начнут принудительно эвакуировать автомобили с улицы Менделеева

В Новосибирске с улицы Менделеева начнут принудительно эвакуировать припаркованные автомобили. На ней с 3 февраля введут запрет стоянки на определенном участке.
О вводимых ограничениях на парковку редакции Atas.info рассказали в мэрии. Чиновники уточнили, что под запрет стоянки попадет участок от дома №16 по улице 25 лет Октября ло дома №20 по улице Менделеева. Здесь появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор».
В мэрии уточнили, что запрет парковки вводится по многочисленным просьбам местных жителей. Также он необходим для беспрепятственного проезда уборочной техники.