В Новосибирске начнут принудительно эвакуировать автомобили с улицы Менделеева

О вводимых ограничениях на парковку редакции Atas.info рассказали в мэрии. Чиновники уточнили, что под запрет стоянки попадет участок от дома №16 по улице 25 лет Октября ло дома №20 по улице Менделеева. Здесь появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор».