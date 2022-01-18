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В Новосибирске начнут принудительно эвакуировать автомобили с улицы Менделеева

18 января 10:03
Фото: pixabay.com
На дороге запретят парковку. Власти объясняют это многочисленными просьбами местных жителей.

В Новосибирске с улицы Менделеева начнут принудительно эвакуировать припаркованные автомобили. На ней с 3 февраля введут запрет стоянки на определенном участке.

О вводимых ограничениях на парковку редакции Atas.info рассказали в мэрии. Чиновники уточнили, что под запрет стоянки попадет участок от дома №16 по улице 25 лет Октября ло дома №20 по улице Менделеева. Здесь появятся дорожные знаки «Остановка запрещена» с дополнительными табличками «Работает эвакуатор».

В мэрии уточнили, что запрет парковки вводится по многочисленным просьбам местных жителей. Также он необходим для беспрепятственного проезда уборочной техники.

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