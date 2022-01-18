В Новосибирске ограничат проезд по трем улицам из-за ремонта теплотрассы. Об этом сообщают в мэрии города.
С 16 января по 7 февраля закрыли проезд в районе здания №71/1 по улице Ленинградской.
С 17 января по 3 февраля на три метра сузили улицу Вертковская в районе дома № 12 с закрытием внутриквартального проезда. Данные ограничения ввели из-за аварийного ремонта теплотрассы ООО «НТСК».
С 17 января на метр сузили улицу Марии Ульяновой в районе дома №14. Там рабочие устраняют дефект теплотрассы ООО «Энергетическая сетевая компания».