atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В новосибирском Вознесенском соборе два дня будут раздавать святую воду на Крещение

18 января 04:46
Фото: pix
В какой именно день набирать воду - не принципиально.

В новосибирском Вознесенском соборе два дня будут раздавать святую воду на Крещение. Об этом написали в пресс-службе храма.

Праздничные богослужения и освещение воды в дни Крещения пройдут в Вознесенском кафедральном соборе. Святую воду можно получить 18 января с 11:00 до 19:00 и 19 января с 07:00 до 20:00.

«Великое водоосвящение совершается дважды. Первое водоосвящение – накануне праздника Крещения Господня, 18 января, в Крещенский сочельник, второе – в сам день праздника. Вода, освященная по этому чину, называется великой агиасмой, то есть великой святыней», - написали на сайте собора.

В какой именно день идти за святой водой – не важно. В эти дни используется один и тот же чин.

Материалы по теме
Первую прорубь для купания на Крещение оборудовали в Новосибирске В Новосибирске похолодает накануне КрещенияВ дни Крещения в Новосибирской области откроют 33 купели
#Новости#Культура
Подпишитесь
Частичная мобилизация: сколько получат контрактники из Новосибирска за участие в СВО
Вчера, 11:56
Осеннее равноденствие-2022 наступит в Новосибирске 23 сентября
Вчера, 11:06
Частичная мобилизация в России: что сказал Владимир Путин 21 сентября 2022 года
21 сентября, 13:42
Под Новосибирском растет число землетрясений: как это повлияет на синхротрон СКИФ
21 сентября, 12:43
Турист из Новосибирска заблудился на горе Сокол в Крыму
Вчера, 10:45
Музыкант-миллионник ISAY запустил кастинг на съемки в новом клипе в Новосибирске
21 сентября, 09:32