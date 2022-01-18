В новосибирском Вознесенском соборе два дня будут раздавать святую воду на Крещение. Об этом написали в пресс-службе храма.
Праздничные богослужения и освещение воды в дни Крещения пройдут в Вознесенском кафедральном соборе. Святую воду можно получить 18 января с 11:00 до 19:00 и 19 января с 07:00 до 20:00.
«Великое водоосвящение совершается дважды. Первое водоосвящение – накануне праздника Крещения Господня, 18 января, в Крещенский сочельник, второе – в сам день праздника. Вода, освященная по этому чину, называется великой агиасмой, то есть великой святыней», - написали на сайте собора.
В какой именно день идти за святой водой – не важно. В эти дни используется один и тот же чин.