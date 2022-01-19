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Новое здание школы №54 в Новосибирске построят в 2023 году

19 января 12:01
Фото: pixabay.com
Четырехэтажный корпус вместит в себя 299 учеников в одну смену.

В четверг, 20 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет выездное совещание на стройплощадке школы №54. Компанию ему на улице Крылова составят начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев и глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Сергей Канунников.

Строительство нового четырехэтажного здания началось в августе прошлого года. Оно должно быть рассчитано на 299 учеников в одну смену. По проекту, у школы появится спортзал размером 30х18 м с раздевалками и санузлами, два пассажирских лифта.

Значительная часть финансирования строительства идет из областного бюджета. Школу планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.

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