Новое здание школы №54 в Новосибирске построят в 2023 году

В четверг, 20 января, мэр Новосибирска Анатолий Локоть проведет выездное совещание на стройплощадке школы №54. Компанию ему на улице Крылова составят начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев и глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам Сергей Канунников.
Строительство нового четырехэтажного здания началось в августе прошлого года. Оно должно быть рассчитано на 299 учеников в одну смену. По проекту, у школы появится спортзал размером 30х18 м с раздевалками и санузлами, два пассажирских лифта.
Значительная часть финансирования строительства идет из областного бюджета. Школу планируют сдать в эксплуатацию в 2023 году.