Опубликован тест письма анонима, угрожавшего взорвать школы Новосибирска

В сеть попала копия письма анонима, угрожавшего взорвать школы Новосибирска 19 января.
Напомним, рано утром учебные заведения получили письма с угрозами от неизвестно. На место вызвали спецслужбы, а школьников и студентов эвакуировали из зданий. Массовая рассылка охватила более 100 объектов системы образования.
Telegram-канал Mash Siberia опубликовал фото письма с пометкой «Тревога». Автор сообщения пишет, что его не замечали и игнорировали, поэтому он решил отомстить за свои страдания. Он готовил теракт, чтобы забрать самое важное – детей.