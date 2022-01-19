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Новосибирская филармония в прошлом году дала 951 концерт

19 января 10:30
Фото: pixabay.com
Это почти в половину больше, чем в 2020 году.

За прошлый год Новосибирская филармония дала 951 концерт. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказали генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников и художественный руководитель филармонии Владимир Калужский.

Филармонии удалось серьезно увеличить объем работы в сравнении с 2020 годом, когда Новосибирск впервые столкнулся с новым коронавирусом. Для сравнения, годом ранее она провела 517 концертов.

В прошлом году филармония провела 494 концерта на стационарных площадках и 464 концерта – выездных среди которых 296 пришлись на районы области, а 167 - на городских площадках Новосибирска. Концерты посетили 193 тысячи человек.

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