Новосибирская филармония в прошлом году дала 951 концерт

За прошлый год Новосибирская филармония дала 951 концерт. Об этом в пресс-центре ТАСС рассказали генеральный директор Новосибирской филармонии Александр Бочарников и художественный руководитель филармонии Владимир Калужский.
Филармонии удалось серьезно увеличить объем работы в сравнении с 2020 годом, когда Новосибирск впервые столкнулся с новым коронавирусом. Для сравнения, годом ранее она провела 517 концертов.
В прошлом году филармония провела 494 концерта на стационарных площадках и 464 концерта – выездных среди которых 296 пришлись на районы области, а 167 - на городских площадках Новосибирска. Концерты посетили 193 тысячи человек.