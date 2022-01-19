Новосибирский вирусолог Нетесов выпустил лекцию о противниках вакцинации

Лекция появилась на youtube-канале NSU LIFE. В ней доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ доказывает ошибочность аргументов антивакцинаторов, которых в народе и публицистике часто оскорбительно называют антиваксерами. Лекция начинается с вопроса о том, как появились вакцины, и приходит к сравнение рисков осложнений от прививок и от заболеваний. Поднимает Нетесов и многие вопросы, которые волнуют противников вакцинации.