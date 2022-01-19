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Новосибирский вирусолог Нетесов выпустил лекцию о противниках вакцинации

19 января 12:12
Фото: NSU LIFE / youtube.com
Профессор заявил об ошибочности аргументов тех, кто противится прививкам против коронавируса.

Известный новосибирский вирусолог Сергей Нетесов вновь выпустил видеолекцию о коронавирусе. На этот раз профессор посвятил ее противникам вакцинации, назвав "Антивакцинаторство".

Лекция появилась на youtube-канале NSU LIFE. В ней доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ доказывает ошибочность аргументов антивакцинаторов, которых в народе и публицистике часто оскорбительно называют антиваксерами. Лекция начинается с вопроса о том, как появились вакцины, и приходит к сравнение рисков осложнений от прививок и от заболеваний. Поднимает Нетесов и многие вопросы, которые волнуют противников вакцинации.

Профессор рассказывает, почему аргументы антивакцинаторского движения противоречат истории эпидемий в мире. Он утверждает, что массовая вакцинация против ковида не является заговором фармацевтов. Он заявляет, что эти прививки не приводят к возникновению тромбозов, развитию аутизма и бесплодию.

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