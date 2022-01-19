Новосибирцы подписывают петицию против строительства сети подземных переходов

Автор петиции Евгений Хрусталев пишет, что против проекта ООО «Сталкер» выступают даже архитекторы города, которые не одобрили проекта стеклянного торгового павильона на площади имени Гарина-Михайловского. Именно с него и начнется система переходов. Но несмотря на это ООО «Сталкер» строит планы и готовится к строительству, поскольку власти выдали разрешение.