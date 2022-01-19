Новосибирцы подписывают петицию против строительства сети подземных переходов

Жители Новосибирска требуют от властей отказаться от сети подземных переходов на привокзальной площади.
Автор петиции Евгений Хрусталев пишет, что против проекта ООО «Сталкер» выступают даже архитекторы города, которые не одобрили проекта стеклянного торгового павильона на площади имени Гарина-Михайловского. Именно с него и начнется система переходов. Но несмотря на это ООО «Сталкер» строит планы и готовится к строительству, поскольку власти выдали разрешение.
Хрусталев считает, что историческое место заполонили ларьки, архитектура площади потеряла свой вид из-за коммерции, и строительство павильона только ухудшит ситуацию.
Он требует от властей отозвать разрешение на проект павильона на привокзальной площади, иначе территория повторит судьбу площади Маркса.
Под петицией подписались 43 новосибирца.