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Под Новосибирском мужчина забил обидчика насмерть и закопал в снегу

19 января 04:12
Фото: pixabay.com
Мужчине нанесли множественные раны ножницами и лопатой.

В Новосибирской области раскрыли дело об убийстве мужчины, найденного с множественными колотыми ранами на обочине дороги в Барабинске.

По сообщению следствия, мужчина погиб от рук 33-летнего собутыльника, с которым встречался 12 ноября прошлого года в доме на улице Крылова. Мужчины повздорили, и обвиняемый начал избивать потерпевшего. Сначала он ударил его ножницами около шести раз, а после схватился за лопату. Убедившись, что обидчик мертв, мужчина выбросил тело на обочину дороги и закопал снегом.

Полицейские нашли обвиняемого рядом с домом потерпевшего, он прятался за стогом сена. Мужчина рассказал о преступлении и был взят под стражу.

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#Новости#Криминал
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