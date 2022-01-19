Под Новосибирском мужчина забил обидчика насмерть и закопал в снегу

По сообщению следствия, мужчина погиб от рук 33-летнего собутыльника, с которым встречался 12 ноября прошлого года в доме на улице Крылова. Мужчины повздорили, и обвиняемый начал избивать потерпевшего. Сначала он ударил его ножницами около шести раз, а после схватился за лопату. Убедившись, что обидчик мертв, мужчина выбросил тело на обочину дороги и закопал снегом.