Подозреваемого в половом насилии над девочкой поймали в Новосибирске

Сегодня, 19 января, новосибирские следователи сообщили о задержании 40-летнего мужчины, который подозревается в половом насилии над девочкой. Его разыскивали с 11 января, когда возбудили уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ.
По версии следствия, вечером 11 января неизвестный мужчина возле лифта в доме № 102/4 по улице Красный проспект совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы малолетней девочки. После этого он скрылся с места преступления. Следователи изучили записи с камер наблюдения, и прошедшей ночью они задержали подозреваемого. Он оказался жителем Заельцовского района.
Сейчас с мужчиной работают следователи. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.