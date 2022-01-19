Подозреваемого в половом насилии над девочкой поймали в Новосибирске

По версии следствия, вечером 11 января неизвестный мужчина возле лифта в доме № 102/4 по улице Красный проспект совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы малолетней девочки. После этого он скрылся с места преступления. Следователи изучили записи с камер наблюдения, и прошедшей ночью они задержали подозреваемого. Он оказался жителем Заельцовского района.