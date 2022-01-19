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Подозреваемого в половом насилии над девочкой поймали в Новосибирске

19 января 11:08
Фото: Следственный комитет
В настоящее время с задержанным работают следователи.

Сегодня, 19 января, новосибирские следователи сообщили о задержании 40-летнего мужчины, который подозревается в половом насилии над девочкой. Его разыскивали с 11 января, когда возбудили уголовное дело по ч.2 ст.135 УК РФ.

По версии следствия, вечером 11 января неизвестный мужчина возле лифта в доме № 102/4 по улице Красный проспект совершил преступление против половой неприкосновенности и половой свободы малолетней девочки. После этого он скрылся с места преступления. Следователи изучили записи с камер наблюдения, и прошедшей ночью они задержали подозреваемого. Он оказался жителем Заельцовского района.

Сейчас с мужчиной работают следователи. Решается вопрос об избрании для него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#Новости#Происшествия
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