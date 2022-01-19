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В Новосибирске 12 февраля пройдет репетиция матча чемпионата мира по волейболу

19 января 10:49
Фото: pixabay.com
В ходе поединка команд «Суперлиги» «Локомотив» и «Енисей» организаторы отработают необходимые навыки.

В Новосибирске 12 февраля проедут тестовый матч, в ходе которого смоделируют условия организации чемпионата мира по волейболу FIVB-2022. Об этом сегодня, 19 января, редакции Atas.info рассказали в правительстве области.

Тестовый матч состоится в рамках чемпионата России по волейболу. В нем сойдутся команды «Суперлиги» ВК «Локомотив» из Новосибирска и ВК «Енисей» из Красноярска.

В ходе матча проверят медицинское сопровождение будущего чемпионата, организацию ТВ-трансляциии, распределение потоков зрителей и распределение помещений. Также организаторы изучат соблюдение мер безопасности.

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