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В Новосибирске 5 животных зоопарка борются за звание талисмана новогодней столицы

19 января 03:46
Фото: Новосибирский зоопарк
Среди претендентов тигр, медведь, барс.

Один из пяти животных новосибирского зоопарка может стать талисманом Новогодней столицы страны в 2022 году.

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, талисман зачастую образ мифический, но в сибирской столице он будет живым. Многие обитатели зоопарка особенно полюбились горожанам и гостям столицы, так почему бы не сделать одного из них талисманом.

За это звание борются тигр Макс, медведица Шилка, орангутан Бату, манул Айша и барс Саян. Отдать свой голос за любимое животное можно на сайте мэрии или госуслугах. Итоги подведут 7 февраля.

#Новости#Город
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