В Новосибирске 5 животных зоопарка борются за звание талисмана новогодней столицы

По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, талисман зачастую образ мифический, но в сибирской столице он будет живым. Многие обитатели зоопарка особенно полюбились горожанам и гостям столицы, так почему бы не сделать одного из них талисманом.