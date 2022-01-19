В Новосибирске 5 животных зоопарка борются за звание талисмана новогодней столицы

Один из пяти животных новосибирского зоопарка может стать талисманом Новогодней столицы страны в 2022 году.
По словам вице-мэра Новосибирска Анны Терешковой, талисман зачастую образ мифический, но в сибирской столице он будет живым. Многие обитатели зоопарка особенно полюбились горожанам и гостям столицы, так почему бы не сделать одного из них талисманом.
За это звание борются тигр Макс, медведица Шилка, орангутан Бату, манул Айша и барс Саян. Отдать свой голос за любимое животное можно на сайте мэрии или госуслугах. Итоги подведут 7 февраля.