В Новосибирске дворник сдул снег с припаркованного во дворе внедорожника Lexus

Сегодня, 19 января, жители Новосибирска обратили внимание на дворника, который сдул снег с внедорожника Lexus в одном из дворов города. Мужчина с помощью специальной ручной машинки сдувал снег с тротуара, когда внезапно решил убрать снег и с кузова дорогого белого автомобиля.
Видеоролик с поступком дворника появился в сообществе АСТ-54. Его автор не уточнил, в каком дворе и на какой улице он заснял действия столь доброго коммунальщика. Но новосибирцы оказались не очень готовы поверить в простую доброту. Кто-то из них предположил, что владелец Лексуса приплачивает дворнику. А у кого-то фантазия пошла еще дальше.
- Мы наверное многого о дворниках не знаем, поди его Лексус, - написал в шутку один из комментаторов. И такое оказалось не единственным.