В Новосибирске дворник сдул снег с припаркованного во дворе внедорожника Lexus

Видеоролик с поступком дворника появился в сообществе АСТ-54. Его автор не уточнил, в каком дворе и на какой улице он заснял действия столь доброго коммунальщика. Но новосибирцы оказались не очень готовы поверить в простую доброту. Кто-то из них предположил, что владелец Лексуса приплачивает дворнику. А у кого-то фантазия пошла еще дальше.