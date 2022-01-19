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В Новосибирске наградят фельдшера, спасшего врача скорой помощи

19 января 04:34
Фото: Вести Новосибирск
Фельдшер получил ножевое ранение руки.

В Новосибирской области фельдшера скорой помощи представят к награде за спасение коллеги.

Сергей Скуратов вместе с врачом-анестезиологом Сергеем Пурескиным находился в день происшествия в Кировском районе. Семейная пара вызвала врачей к дому №55 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Во время осмотра врач диагностировал женщине желудочно-кишечное кровотечение. В этот момент ее пьяный супруг попытался нанести удар ножом медику, его успел закрыл собой коллега. Фельдшер был ранен и госпитализирован. А нападавшего задержала полиция, его состояние оценивают специалисты психлечебницы.

И спасенный врач, и коллеги, и главврач подстанции скорой помощи убеждены, что героический поступок Сергея Скуратова достоин знака отличия. Уже готовятся документы, пишут Вести Новосибирск.

Сам фельдшер ждет своего выздоровления, чтобы выйти на работу.

#Новости#Происшествия
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