В Новосибирске наградят фельдшера, спасшего врача скорой помощи

Сергей Скуратов вместе с врачом-анестезиологом Сергеем Пурескиным находился в день происшествия в Кировском районе. Семейная пара вызвала врачей к дому №55 по улице Сибиряков-Гвардейцев. Во время осмотра врач диагностировал женщине желудочно-кишечное кровотечение. В этот момент ее пьяный супруг попытался нанести удар ножом медику, его успел закрыл собой коллега. Фельдшер был ранен и госпитализирован. А нападавшего задержала полиция, его состояние оценивают специалисты психлечебницы.
И спасенный врач, и коллеги, и главврач подстанции скорой помощи убеждены, что героический поступок Сергея Скуратова достоин знака отличия. Уже готовятся документы, пишут Вести Новосибирск.
Сам фельдшер ждет своего выздоровления, чтобы выйти на работу.