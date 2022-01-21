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Posted 21 января 2022, 10:59

Published 21 января 2022, 10:59

Modified 17 сентября 2022, 07:00

Updated 17 сентября 2022, 07:00

В Новосибирске продают элитный особняк с гербом России и портретом Путина

В Новосибирске продают элитный особняк с гербом России и портретом Путина

21 января 2022, 10:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле арт-деко.

В Новосибирске выставлен на продажу элитный трёхэтажный особняк площадью 1,55 тысяч кв.м. Он находится в ДНТ "Удача". Здание находится на участке в 40 соток.

Как сообщается в объявлении, в доме всё тщательно продумано для комфортного в нем проживания. В нем даже есть бильярдная, портрет Путина и герб России. Также имеются винный погреб, бассейн и два гаража на четыре машины. На участке растут плодовые кустарники, цветочные клумбы и туи. Ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле арт-деко.

Владеет особняком Сергей Поступинский. Человек с такой фамилией - известный борец, приятель Александра Карелина.

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