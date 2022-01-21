В Новосибирске продают элитный особняк с гербом России и портретом Путина

Как сообщается в объявлении, в доме всё тщательно продумано для комфортного в нем проживания. В нем даже есть бильярдная, портрет Путина и герб России. Также имеются винный погреб, бассейн и два гаража на четыре машины. На участке растут плодовые кустарники, цветочные клумбы и туи. Ремонт выполнен по дизайн-проекту в стиле арт-деко.